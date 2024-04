Mistrzostwa skierowane są do influencerów zajmujących się tematyką podróżniczą, kulinarną i lifestylową, a organizatorem akcji jest Polska Organizacja Turystyczna.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz odpowiedzieć na pytanie otwarte: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać uczestnikiem Mistrzostw Vlogerów?”. W etapie drugim, jury powołane przez organizatora przypisze każdemu z 16 zakwalifikowanych influencerów województwo, które ten będzie reprezentował w ramach Mistrzostw.



W ramach konkursu uczestnicy będą podróżować po Polsce, aby realizować i publikować swoje konkursowe materiały. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne. Za udział w drugim etapie każdy z szesnastu wybranych blogerów otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł. Dodatkowo w ramach konkursu można zdobyć nagrody pieniężne.



Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu potrwa do piątku, 19 kwietnia do godziny 23:59:59.



Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/